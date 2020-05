Wie sehen Sie das Niveau der Bundesliga im Vergleich zur Premier League?

Ich war immer ein Freund des englischen Fußballs, mein Herz gehört der Premier League. Sie ist eine Weltliga, in der viele der besten Spieler und Trainer arbeiten. Es gibt natürlich Ausnahmen wie den FC Bayern, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder den FC Barcelona, aber von der Ausgeglichenheit her und ihrer Qualität ist die Premier League einzigartig. Ich bin jetzt allerdings sehr glücklich, bei der Fortuna, in meinem Geburtsland, die Chance bekommen zu haben, mich in der Bundesliga zu messen. Das war immer mein Ziel.

Welchen Stellenwert würde der Klassenerhalt mit Fortuna in Ihrer Karriere einnehmen?

Ich hatte in 16 Jahren Trainerlaufbahn einige Herausforderungen und habe die Fortuna auf Platz 18 übernommen. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen würden, egal wie, wäre das eine der größten Leistungen in meiner Trainerkarriere. Das geht aber nur zusammen – mit dem gesamten Trainer- und Funktionsteam, das eine super Arbeit leistet, und den Spielern. Für uns alle wäre es eine richtig geile Sache.

