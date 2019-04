Gnabry: "Wir sind sehr selbstbewusst"

Trotz des Mini-Ausrutschers gegen den SC Freiburg (1:1) und der verlorenen Tabellenführung ist die Mannschaft laut Gnabry in einer guten Form. "Ich glaube, wir haben die letzten vier Spiele immer fünf oder mehr Tore erzielt. Deswegen sind wir sehr selbstbewusst", so der Flügelspieler. In der Tat – die Offensiv-Maschinerie des deutschen Rekordmeisters lief in den vergangenen Bundesliga-Spielen wieder. Vor dem Remis in Freiburg gab es einen 5:1-Erfolg in Mönchengladbach, sowie zwei 6:0-Heimsiege gegen den VfL Wolfsburg und den 1. FSV Mainz 05.