Aufstellung des FC Bayern: Neuer von Beginn an?

Doch die wohl spannendste Personalie ist Manuel Neuer: Der Torhüter fehlte wegen einer Verletzung am Daumen beim Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3). Ersatz-Keeper Sven UIreich sprang für ihn ein. Dann am Dienstagnachmittag die offizielle Meldung: Manuel Neuer steht im Kader und reist mit nach Berlin! Noch ist allerdings nicht klar, ob Neuer auch wirklich in der Startaufstellung steht.