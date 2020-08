München - Der ehemalige Bayern- und Chelsea-Profi Michael Ballack traut den Münchnern in dieser Saison den Titel in der Champions League zu. "Natürlich!", antwortete der frühere Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf eine entsprechende Frage in einem Interview des "Sportbuzzers". "Der FC Liverpool ist raus, Man City hat in den letzten Jahren die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Vor dem FC Barcelona und Real Madrid brauchen sich die Münchner nicht zu verstecken. Wenn die Bayern schnell wieder ihren Rhythmus finden, können sie den Titel holen", sagte Ballack.