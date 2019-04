Der 24-Jährige hat gute Chancen auf den Sieg von DSDS. Er liefert in den Live-Mottoshows Woche für Woche ab und kommt bei den Zuschauern gut an. Doch hinter der scheinbar taffen Fassade steckt ein Geheimnis. Taylor Luc Jacobs will sein Privatleben schützen, vor allem aber seine Familie.