Aufstiegsfinale gegen den FC Ingolstadt

Der TSV 1860 darf dank des 4:2-Erfolges in Großaspach und der Patzer der Konkurrenz weiterhin vom Aufstieg in die 2. Liga träumen. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier Aufstiegsrivalen: Der FC Ingolstadt ist im bayerischen Derby im Grünwalder Stadion zu Gast.

Die Schanzer gehen als Tabellenvierter mit der besseren Ausgangsposition in das entscheidende Spiel. Drei Plätze dahinter und mit zwei Punkten weniger auf dem Konto belegen die Löwen aktuell Rang sieben. Dazwischen liegen der MSV Duisburg und Hansa Rostock, die einen Punkt mehr als die Sechzger haben.

Ein Sieg ist Pflicht für den TSV 1860

Nur mit einem Sieg gegen die Ingolstädter und Schützenhilfe der Konkurrenz kann die Elf von Michael Köllner noch auf den Relegationsrang springen.

Dort käme es dann zum Duell mit Köllners Ex-Verein Nürnberg. Der Club steht als Tabellensechzehnter der 2. Liga bereits als erster Relegationsteilnehmer fest.