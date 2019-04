TSV 1860: Bekiroglu und Owusu fehlen gesperrt

Efkan Bekiroglu - wegen seiner Spuckattacke nachträglich für drei Spiele gesperrt. Prince Osei Owusu - nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Nico Karger - war zuletzt angeschlagen. Benjamin Kindsvater - konnte zuletzt nicht überzeugen.

Der TSV 1860 geht mit Personalsorgen in der Offensive in das Montagabendspiel der Dritten Liga bei Sonnenhof Großaspach. Zudem machte Aaron Berzel öffentlich Druck, um mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Ordentlich Baustellen für Löwen-Trainer Daniel Bierofka vor der Partie im Schwabenland.

Für die Aspacher, die arg hinten drin stehen, geht es gegen den Abstieg. Es ist ein echtes Highlight für den "Dorfklub", wie sich die SG selber nennt. Für den Klub, den der Mann von Musik-Superstar Andrea Berg einst gegründet hat - Uli Ferber, unter anderem Spielerberater von Ex-Nationalspieler Mario Gomez. Am Donnerstag waren schon über 6.000 Tickets verkauft, was für den kleinen Verein viel ist. Für Spannung ist also gesorgt.

Verfolgen Sie die Partie am Montag ab 19 Uhr hier im Liveticker!