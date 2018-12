Dritte Liga live Fortuna Köln gegen den TSV 1860 im Liveticker

TSV 1860: Rotiert Bierofka in Köln?

Erwägt Daniel Bierofka weiter munter die Rotation beim TSV 1860? Wie der Löwen-Trainer vor der Partie bei Fortuna Köln erklärte, gibt es mehrere Kandidaten, die nach guten Trainingsleistungen in die Startelf der Sechzger drängen.

"Es haben sich schon ein paar Spieler aufgedrängt, so wie Benny Kindsvater zum Beispiel. Oder Sandro Abruscia trainiert seit drei, vier Wochen sehr gut. Ich muss schon immer sehen, was im Training passiert: Adriano Grimaldi hat eine gute Reaktion gezeigt. Wir haben auch ein längeres Gespräch gehabt, das war auch sehr positiv. Es war nicht, weil etwas hakte. Es war allgemein und einfach wichtig, mal ein längeres Gespräch zu führen", meinte der 39-Jährige vor der Partie im Rheinland: "Von dem her werden wir sehen, wie wir morgen auflaufen."

Kurz vor der Winterpause können die Giesinger im besten Fall nochmal richtig nachlegen, sowohl Köln als auch der kommende Gegner Carl-Zeiss Jena gelten in der 3. Liga als Abstiegskandidaten. "Dann haben wir noch Jena und Lautern zuhause. Ich hoffe einfach, dass wir die Leistung gegen Zwickau bestätigen können, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir Spiele gewinnen werden", meinte der Sechzig-Coach. Legen die Löwen in Köln nach?

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr hier im Liveticker!