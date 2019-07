FC Bayern II: Niederlage beim Comeback

Am 14. Mai 2011 gab es zum Abschluss der Saison 2010/11 noch ein 4:0 gegen Nachbar SpVgg Unterhaching. 1.700 Zuschauer waren damals beim vorerst letzten Heimspiel der Bayern Amateure in der Dritten Liga dabei. Es half nichts.

Der FC Bayern II stieg als Tabellenletzter ab und kehrte erst zu dieser Saison in die 3. Liga zurück. Der Auftakt bei den Würzburger Kickers ging daneben, die Münchner verloren in Franken 1:3. An diesem Freitag kommt mit dem KFC Uerdingen nun ein Aufstiegskandidat ins Grünwalder Stadion - samt Ex-Bayern-Coach Heiko Vogel.

Der Pfälzer war zwischen 1998 und 2007 Jugendtrainer beim Rekordmeister, von 2013 bis 2015 coachte der heute 43-Jährige die U19 und schließlich von 2015 bis 2017 die "kleinen Bayern". Vor dieser Saison heuerte der Trainer bei den in den vergangenen Monaten recht chaotischen Krefeldern an.

"Ich weiß haargenau, dass die Zweitvertretung von Bayern ein ganz schwerer Brocken ist", sagte Vogel vor der Partie im Interview mit der AZ. Auch für Franck Evina wird es ein besonderes Spiel werden - der Stürmer ist vom FC Bayern an den KFC ausgeliehen.