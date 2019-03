TSV 1860 könnte oben dran bleiben

Sechzig ist oben dran, und Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg. Das hätten die Beobachter der Dritten Liga so vor dieser Saison sicher nicht gedacht. An diesem Samstag kommt es nun zum zweiten Löwen-Duell in dieser Saison in der Dritten Liga.

"Die Sechzger haben gegen wirklich gute Gegner gepunktet. Weil sie kompakt, körperbetont und robust spielen. Bei Standardsituationen entwickeln sie viel Wucht. Es wird spannend am Wochenende, da heißt es einfach, wenig Fehler zu machen. Wir müssen die Zweikämpfe sauber führen, möglichst ohne Foulspiel", erklärte Eintracht-Kapitän Stephan Fürstner der AZ: "Denn: Woche für Woche werden Spiele über Standardsituationen entschieden."

Braunschweig muss gegen die Giesinger indes auf seine beiden Stammspieler Steffen Nkansah - sah zuletzt die Rote Karte in Lotte - und Marc Pfitzner (5. Gelbe Karte) verzichten. Bei Sechzig wird sich Co-Trainer Oliver Beer am Freitag zum Spiel äußern.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr hier im Liveticker!