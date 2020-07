Auf den TSV 1860, der den Aufstieg in die 2. Liga nur knapp verpasst hat, warten in der kommenden Spielzeit einige neue (und alte Bekannte). Gleich sechs neue Mannschaften spielen in der Saison 2020/21 in der 3. Liga: Unter anderem sind die Debütanten VfB Lübeck, SC Verl und Türkgücü München mit von der Partie. Auch der 1. FC Saarbrücken ist wieder in der 3. Liga vertreten – 2014 waren die Saarländer abgestiegen. Komplettiert werden die "neuen" Drittligisten durch die Absteiger Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden.