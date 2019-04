Kampfansage von Daniel Bierofka

"Gegen den KSC zu verlieren, ist nicht ganz unmöglich. Aber wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen", erklärt jener Mann, der die Sechzger am Samstag gegen den Karlsruher SC (13.15 Uhr, live in der ARD, bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zum Sieg coachen soll: Daniel Bierofka.