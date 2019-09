Wenn man so will, blitzt und blinkt es auf Giesings Höhen: Ein Trio an Top-Talenten schickt sich an, den Durchbruch zu schaffen – und schon bald den Absprung? Leon Klassen (19), Dennis Dressel (20) und Fabian Greilinger (19) heißen sie, die heißen Aktien des TSV 1860. Allesamt sind sie, durch ihr Wirken in der laufenden Saison 2019/20, erstmals (stark) in den Fokus gerückt.