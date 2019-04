2. Liga? Für Fans ein Traum, für Bierofka ein Ziel

Szenario drei – realistische Aufstiegschancen: Rückkehr in Liga zwei – für viele Fans ein Traum, für den ambitionierten Bierofka ein Ziel, das in ein, zwei Jahren in Angriff genommen werden soll. Voraussetzung? Das bestehende Gerüst zusammenhalten plus zwei, drei, vier punktuelle Verstärkungen. Wichtigste Baustelle: ein Torjäger, da Sascha Mölders (34) den Spätherbst seiner Karriere erlebt und Leih-Löwe Prince Osei Owusu zu Saisonende geht. Man darf sich die Herren Bierofka, Gorenzel sowie Athanasios Stimoniaris, den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und Sprecher Ismaiks, auf diesem Feldchen vorstellen. Mit insgesamt fünf Millionen soll die sportliche Leitung realistische Chancen für Zweitliga-Ambitionen sehen.