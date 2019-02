Drei Kontinente in elf Tagen Nach New York folgt Marokko: Mutet sich Herzogin Meghan zu viel zu?

Gerade erst feierte Herzogin Meghan (37) in New York mit einigen ihrer engsten Freunde ihre Baby-Party, reiste zurück nach London und von dort aus geht es weiter nach Nordafrika. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (34) besucht die schwangere Herzogin von Sussex vom 23. bis 25. Februar im Auftrag "der Regierung Ihrer Majestät" Marokko, wie der Kensington Palast via Twitter verkündet hatte. Ist das zu viel Stress für die werdende Mama?