Einen Rekord fährt Gisele Oppermann ein. Kein Promi in der Geschichte von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" musste neun Dschungelprüfungen in Folge durchstehen. Kakerlaken, Mehlwürmer, Grillen und stechende grüne Ameisen scheinen der GNTM-Heulsuse nur wenig auszumachen. Und so holt sie in eingeschlossenen Felsbrocken, mit der Unterstützung von Motivator Thorsten Legat, sieben Sterne. Die restlichen Kandidaten sind stolz und freuen sich über die erspielten Essensrationen.