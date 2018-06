Der zentrale Vorschlag: Die Kommunen sollen eine direkte Möglichkeit bekommen, die Mieten in Neubauten schon zum Zeitpunkt der Bauleitplanung zu steuern, sprich, festzulegen, wie hoch die Mieten dort maximal werden dürfen. Und das nicht nur bei Neubauten, für die ein Bebauungsplan notwendig ist, sondern auch bei Fällen ohne Bebauungsplan. In Ersteren greift, zumindest in München, schon jetzt die Sobon (Soziale Bodennutzung), Zweitere sind in der Stadt noch immer in der Mehrheit, 60 zu 40 schätzt der OB.