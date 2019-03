Hummels: "Es ist geil, dass es endlich wieder diesen spannenden Meisterkampf gibt"

"Es ist geil, dass es endlich wieder diesen spannenden Meisterkampf gibt. Für die Fans, den neutralen Zuschauer, aber auch beide Mannschaften ist das doch überragend. Darauf fiebert man hin, das will jeder sehen", erklärte Bayerns Mats Hummels in der "Sport Bild". Er sage voraus, so Hummels weiter, "dass wir uns im Endspurt maximal einen Ausrutscher erlauben dürfen – und den nicht im direkten Duell". Das steigt am 6. April in der Allianz Arena.