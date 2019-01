Neun von zehn Sternen holten die Dschungelcamper bei der gemeinsamen Prüfung! Doreen, Peter, Evelyn, Tommi und Leila mussten ihre Köpfe für drei Minuten in Plexiglasboxen voller grüner Ameisen stecken. Evelyn winselte, alle anderen standen wie in Trance. "Das ist schlimmer als Fruchtsäurepeeling. Was ist mit meinen Wimpern?", so Evelyn nach der bestandenen Aufgabe.