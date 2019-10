Der Trainer warnte seine Mannschaft noch am Dienstagabend vor der Partie bei den Adlern und hob vor allem die Stimmung in der Commerzbank-Arena hervor. "In Frankfurt wird es ein heißes Spiel. Ich weiß, wie es in Frankfurt ist", sagte Kovac bei "Sport1" – und legte mit einer Aussage nach, die den eigenen Fans überhaupt nicht gefallen dürfte: "Dort sind die besten Fans der Liga, das muss man ganz klar sagen. Das haben sie über die letzten Jahre auch bewiesen."