Prinz Andrew und Virginia: Was passierte bei Epstein?

Vor allem ein ehemaliger Mitarbeiter von Epstein, der von 1999 bis 2006 auf dessen Privatinsel Little Saint James in der Karibik tätig war, bringt die schweren Missbrauchs-Vorwürfe gegen den Prinzen wieder ins Rollen. "Ich glaube, es war 2004, als ich Prinz Andrew sah. Er war am Pool und mit einem mir unbekannten Mädchen zusammen", berichtet Steve Scully in der Netflix-Doku.