Sänger Mark Medlock (41, "You Can Get It") hat sein Karriereende bekanntgegeben. Am Montag kündigte er laut "RTL" auf Facebook seinen Rückzug von der Musik und auch aus allen Social-Media-Kanälen an: "Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe", schreibt er. Kurz nach dem emotionalen Post bei Facebook löschte er tatsächlich seine Social-Media-Accounts.