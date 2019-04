Doch es gibt Zoff mit Kate und William Royal-Baby wird erwartet: Meghans Mutter ist in London angekommen

Geburt im Frogmore Cottage: Mutter von Meghan ist da

Eigentlich soll das Royal-Baby Ende April/Anfang Mai kommen, doch geht es jetzt schneller als gedacht? Mehrere britische und amerikanische Medien berichten, dass Doria am Osterwochenende in London angekommen sei. Dorias Yoga-Kurs in einem Seniorenheim sei abgesagt, ein Hundesitter und ein Aufpasser für ihr Haus gefunden. "Für Doria ist es manchmal schwer, so weit von Meghan entfernt zu sein, aber die Geburt wollte sie auf keinen Fall verpassen", sagte ein Insider zu "The Sun". "Meghan wollte ihrer Mutter unbedingt das neue Haus zeigen. Die beiden genießen es, Zeit miteinander zu verbringen". Angeblich soll Meghan eine Hausgeburt im Frogmore Cottage planen.