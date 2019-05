Nur wenige Stunden zuvor ist Stefan Pfeiffer, dem Leiter der Verkehrspolizei Feucht in Mittelfranken, in einer ähnlichen Situation der Kragen geplatzt. Er spricht Filmende an, fragt, ob sie aussteigen und die Leiche eines Lastwagenfahrers sehen wollen, der auf der A6 tödlich verunglückt ist. Einer kommt mit, wirft einen hastigen Blick in Richtung der Unfallstelle, schaut dann schnell auf den Boden.