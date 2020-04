Süle hatte sich im vergangenen Oktober das Kreuzband im linken Knie gerissen. Ein mögliches Comeback, das der Verteidiger noch in dieser Saison anstrebt, hatte sich Süle etwas anders vorgestellt. "Natürlich hatte ich mir in der Reha ausgemalt, wie schön es sein wird, wieder in der ausverkauften Allianz Arena einzulaufen, diese Atmosphäre zu spüren. Das wird jetzt leider erst einmal wegfallen", sagte er: "Ich wäre aber trotzdem froh, wieder mit meiner Mannschaft spielen zu können. Es gibt aus meiner Sicht ohnehin keinen Spieler, der lieber gar nicht spielt, als Geisterspiele zu haben."