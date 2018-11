Diskussion mit Alt-OB Ude Sahra Wagenknecht wirbt in München für "Aufstehen"

Wagenknechts Sammlungsbewegung beschäftigt auch das Publikum. In der Fragerunde wird deutlich, dass viele nicht verstehen, was dahinter steckt. "Sie machen es dem Wähler zu kompliziert", sagt einer der etwa 320 Zuhörer im ausverkauften Saal. Vielen vor Ort wäre es lieber, Linke und SPD würden innerhalb der Parteien Schwerpunkte setzen, mit denen sie ihre Wähler wieder mobilisieren können. Auch darum geht es natürlich in der Polit-Diskussion.