Direktmandate für die Grünen Landtagswahl: München wird grün

Grüne erobern nicht nur die Altbau-Innenstadt-Viertel

Die Grünen also in absoluter Feierlaune. Der Gesamterfolg in der Stadt wäre schon beachtenswert. Aber den Grünen ist es vor allem auch gelungen, ihre große Schwäche abzulegen. In der Stadt sprachen sie in der Vergangenheit oft nur die Menschen in den Altbau-Innenstadt-Vierteln wie Haidhausen oder dem Gärtnerplatzviertel an. Jetzt gelang es ihnen auch, in Stimmkreisen wie Giesing oder Milbertshofen auf Augenhöhe mit Schwarzen und Roten zu spielen – oder sogar zu gewinnen.