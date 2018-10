München - Während am Sonntagabend die Party in der Muffathalle tobt, sich die Grünen immer wieder in den Armen liegen, jubeln und tanzen, steht Benjamin Adjei (ausgesprochen Adsche-i) eher am Rand. Bis ungefähr 1.30 Uhr, da ist dann endlich auch sein Stimmkreis Moosach ausgezählt. Wie er das Ergebnis aufgenommen hat, erzählt das Foto. Am Tag danach wirkt er erstaunlich gelassen, dafür, dass er gerade aus dem Stand in den Landtag eingezogen ist. Adjei lacht. "Vielleicht muss sich das noch ein bisschen setzen", sagt er. "Aber ich bin eher ein unaufgeregter, durchdachter Mensch."