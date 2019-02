Trudering - Vor Ort kennt man es gut, das Radlchaos am Truderinger Bahnhof. Weil viele zu diesem wichtigen S- und U-Bahn-Halt radeln, reichen die Stellplätze für Drahtesel nicht aus. So werden die Räder auf den Gehsteigen geparkt, Fußgänger müssen auf dem Weg von einer der fünf Buslinien zur U- und S-Bahn oder umgekehrt den stark frequentierten Radweg nutzen. Brenzlige Begegnungen sind an der Tagesordnung.