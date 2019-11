Neuhausen – Das müssen wohl gewitzte Sparfüchse gewesen sein, die da an einem Automaten in der Blutenburgstraße zu Gange waren: Ein großer Aufkleber klebte dort Ende vergangener Woche an einem der Geräte. Mit weißer Schrift auf rotem Untergrund stand da geschrieben: "Dieser Automat ist zur Zeit leider defekt. Wir bitten um Ihr Verständnis."