Diese Woche noch im Ausland Nach Geburt von Baby Sussex: Prinz Harry macht nur kurze Pause

Herzogin Meghan (37, "Suits"), der es genauso wie ihrem Baby nach der Geburt gut gehen soll, dürfte die Abwesenheit ihres Mannes vermutlich nicht stören. Denn die Invictus Games nehmen nicht nur einen wichtigen Teil im Leben von Harry ein. Auch in der Beziehung von Harry und Meghan besitzen die Spiele einen hohen Stellenwert. 2017 gaben sie bei den Invictus Games in Toronto ihr Pärchen-Debüt. Und während der Eröffnungszeremonie der Spiele im vergangenen Jahr in Sydney sprach Harry in einer Rede über sein kommendes Kind. Erst kurz zuvor war offiziell bestätigt worden, dass die beiden zum ersten Mal Eltern werden. Außerdem wird Meghan wohl nicht alleine sein.