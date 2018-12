Diese Themen haben uns beschäftigt Jahresrückblick von Google: Herzogin Meghan mischt das Internet auf

Das jährliche Google-Ranking ist da! Was hat die Welt bewegt? Wonach wurde am meisten gesucht? Aufgeteilt in Rubriken wie "Persönlichkeiten", "Allgemeine Suchanfragen", "Verstorbene", "Filme" sowie "Musiker und Bands" geben die Google-Charts unterhaltsame Auskunft. Vor allem das Befinden und die Taten einer Dame scheinen die Menschen in diesem Jahr weltweit interessiert zu haben.