Die Stars machen es vor Morgenroutine, Lunch, Sportprogramm: Mit den Promis durch den Tag

Sportprogramm

Obwohl Entertainerin Michelle Hunziker (43) und ihre Familie in Bergamo und damit in einem der am schwersten vom Coronavirus betroffenen Gebiete Italiens leben, will sie gerade jetzt ganz bewusst gute Laune verbreiten. Sport hilft ihr dabei und so bietet sie tägliche Trainingseinheiten via Live-Video auf Instagram an. Die Übungen werden ohne Geräte nur mit dem eigenen Körpergewicht zu motivierender Musik gemacht.

Das schwangere Model Lena Gercke (32) lädt ebenfalls jeden Vormittag um 11 Uhr via Live-Video bei Instagram zum gemeinsamen Training ein. Vorturner ist dabei Personaltrainer Erik. Auf einem geteilten Bildschirm kann man den beiden beim Sporteln zusehen oder einfach mitmachen.

Das Abendprogramm

Und auch für den Abend gibt es Promi-Optionen. Berühmtestes Beispiel ist aktuell wohl die "Quarantäne WG", eine Art virtueller Stammtisch, an dem Oliver Pocher (42), Thomas Gottschalk (69) und Günther Jauch (63) sich von zuhause aus auf geteilten Screens mit wechselnden Gästen über die aktuelle Situation unterhalten. Wer dabei sein möchte, kann täglich um 20:15 Uhr bei RTL einschalten.