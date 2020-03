Blassrote Schwanthalerhöhe

Auch die SPD muss durchweg Verluste verkraften. Mit am meisten auf der Schwanthalerhöhe. Hier hat sie 2014 noch 39,8 Prozent der Stimmen bekommen, heuer waren es mit 19,5 Prozent der Stimmen nur noch halb so viele.

Bezirksausschuss ist nicht der Stadtrat

Interessant ist auch: Die Münchner haben teils sehr unterschiedlich bei der Bezirksausschuss- beziehungsweise Stadtratswahl abgestimmt. Während die Grünen bei der BA-Wahl in Pasing-Obermenzing stärkste Kraft geworden sind, hat bei der Stadtratswahl die CSU in dem Bezirk gewonnen. Ebenso verhielt es sich in Thalkirchen-ObersendlingFürstenried-Forstenried-Solln. Und während in Moosach die SPD bei der BA-Wahl die stärkste Partei war, gingen aus Moosach bei der Stadtratswahl die meisten Stimmen an die CSU.

"Das Ergebnis ist einfach nur großartig"

Vor allem die Grünen haben euphorisch auf ihr Ergebnis reagiert. Im sozialen Netzwerk Facebook schreiben sie: "Unser Stadtrats-Ergebnis war schon klasse, die Ergebnisse der Bezirksausschusswahl sind einfach nur großartig: In 15 von 25 Stadtbezirken sind wir stärkste Kraft geworden – ein Rekordergebnis." Münchens Grünen-Chefin Gülseren Demirel sagt zu dem Ergebnis: "In den vergangenen Jahren haben die Grünen Fraktionen in den Bezirken hoch engagierte politische Arbeit geleistet. Dieses Wahlergebnis ist der Lohn dafür."

ÖDP verdoppelt sich

Doch es gibt noch eine Partei, die sich über ihr Ergebnis bei den BA-Wahlen besonders freut: die ÖDP. Von der heißt es: "Es ist großartig! Wir sind mit 24 Mandaten in 17 von 24 Bezirksausschüssen in München vertreten." Die ÖDP konnte ihr Ergebnis von 2014 damit nahezu verdoppeln.

AfD in 14 Bezirken

Die AfD zieht ebenfalls in die Bezirksausschüsse ein. Sie wird künftig in 14 Bezirken vertreten sein. Und in immerhin zehn Bezirken werden künftig auch die Linken in den BAs mitmischen.

Die Münchner Bezirksausschüsse und ihre Gewinner (in Prozent) im Überblick:

BA1, Altstadt-Lehel: Grüne (40,4)

BA2, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Grüne (45,5)

BA3, Maxvorstadt: Grüne (48,2)

BA4, Schwabing-West: Grüne (40,9)

BA5, Au-Haidhausen: Grüne (47,7)

BA6, Sendling: Grüne (44,9)

BA7, Sendling-Westpark: Grüne (35,5)

BA8, Schwanthalerhöhe: Grüne (45,9)

BA9, Neuhausen-Nymphenburg: Grüne (39,2)

BA10, Moosach: SPD (29,2)

BA11, Milbertshofen-Am Hart: SPD (28,2)

BA12, Schwabing-Freimann: Grüne (37,6)

BA13, Bogenhausen: CSU (35,6)

BA 14, Berg am Laim: CSU (29,7)

BA 15, Trudering-Riem: CSU (36,5)

BA 16, Ramersdorf-Perlach: CSU (31,7)

BA 17, Obergiesing-Fasangarten: Grüne (45)

BA 18, Untergiesing-Harlaching: Grüne (42,1)

BA 19, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln: Grüne (32)

BA 20, Hadern: CSU (36,4)

BA 21, Pasing-Obermenzing: Grüne (34,4)

BA 22, Aubing-Lochhausen-Langwied: CSU (37,9)

BA 23, Allach-Untermenzing: CSU (38,1)

BA 24, Feldmoching-Hasenbergl: CSU (32,4)

BA 25, Laim: Grüne (39,6)

Die Wahlbeteiligung zur Wahl der Bezirksausschüsse betrug 49,2 Prozent.

