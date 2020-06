20.000 Hektoliter Giesinger Bier kann Marx nun jährlich im Werk 2 abfüllen lassen. Im Werk 1 an der Martin-Luther-Straße betrug die jährliche Produktion etwa 12.000 Hektoliter – das war deutlich zu wenig, wie sich in einigen Sommern der letzten Jahre herausstellte. Häufig war das Giesinger schlicht ausverkauft. So langsam nähert sich also Giesinger Bräu der Produktionsmenge von 40.000 Hektolitern pro Jahr. Sie braucht man in etwa, um der Nachfrage auf der Wiesn gerecht zu werden. Doch spricht man Marx auf das Thema an, hält er sich bedeckt, obwohl er in der Vergangenheit mehrmals das Ziel ausgesprochen hatte, irgendwann auf dem Oktoberfest Giesinger Bier zu verkaufen: "Schritt für Schritt", sagt er, "erst müssen wir die Anlage hier zuverlässig betreiben. Dann sehen wir weiter."