Die Wände sind unverputzt, an der Decke hängt ein Kronleuchter aus leeren Bierflaschen. Deimling ist sicher, dass es klappt. 2018 gab’s einen Testlauf in zeitlich befristeten Pop-Up-Bars. "Das kam super an", sagt er. Die beiden möchten so lange wie möglich im Westend ihren Stammsitz behalten – doch wenn die Bauarbeiten beginnen, müssen sie raus.

Im März machen Deimling und Burger ihren ersten Laden auf

Wenn sie es in München schaffen, können sie es überall schaffen, so das Credo der beiden. "Nirgendwo ist der deutsche Bierstolz so groß", sagt Deimling.

Einen Vorgeschmack, ob das Konzept aufgeht, gibt es ab März in Schwabing: Dann machen Deimling und Burger ihren ersten Laden an der Münchner Freiheit auf und bieten dort ihr etwas anderes Helles an. Natürlich frisch aus dem Tank.

