Die royale Pflicht ruft Prinz Harry: Ohne Meghan und Archie beim Cricket World Cup

Obwohl er erst vor Kurzem zum ersten Mal Vater geworden ist, steckt Prinz Harry (34) bereits wieder voll und ganz in seinen royalen Verpflichtungen. Am Donnerstag eröffnete der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) den Cricket World Cup 2019, der von nun an für sechs Wochen in London stattfindet. Das Besondere für Commonwealth-Jugendbotschafter Prinz Harry: Neun der zehn teilnehmenden Nationen stammen aus dem Commonwealth.