Die Royal-Fans sind begeistert Herzogin Kate in Belfast: Sie verrät süßen Spitznamen für Charlotte

Spitznamen liegen in der Familie

Die britischen Royals sind seit vielen Jahren für zahlreiche Spitznamen bekannt. So nannte Prinzessin Diana (1961-1997) ihren Sohn William immer "Wombat", wie der Thronfolger in einem Interview aus dem Jahr 2007 verriet. Er wiederum war als kleiner Junge nicht in der Lage, den Namen seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (92) richtig auszusprechen und nannte sie immer "Gary". Ein echtes Highlight in Sachen Spitznamen ist allerdings der fünfjährige Prinz George. Der suchte sich seinen Namen einfach selbst aus und stellte sich vor Kurzem einer Passantin in einem Park als "Archie" vor.