Grund für den Antrag sind die Probleme auf der S-Bahn-Stammstrecke, die immer wieder durch die Luftballons verursacht werden. Landet ein solcher nämlich in einer Oberleitung kann es schnell mal zum Kurzschluss kommen – oft ist dann der Verkehr auf der Stammstrecke lahmgelegt. Erst am 16. Februar war das zuletzt der Fall – ein Luftballon sorgte am S-Bahnhof am Stachus für Probleme.