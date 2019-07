Bekiroglu blieb unter seinen Möglichkeiten

DENNIS DRESSEL, NOTE 3: Bekam den Vorzug vor Seferings - und Gebhart. Stellte gegen den Ball seinen Kampfgeist und bei Sechzger-Angriffen seine Spielübersicht unter Beweis.

BENJAMIN KINDSVATER, NOTE 3: Wirbelwind der Anfangsphase. Scheiterte nach fünf Minuten freistehend an Fejzic, legte eine Bekiroglu-Chance auf. Baute immer mehr ab.

EFKAN BEKIROGLU, NOTE 4: Das Löwen-Lama des letzten Duells in Braunschweig wurde von Beginn an gnadenlos ausgepfiffen. Warf sich dennoch in die Duelle und vergab eine gute Chance auf das 2:0. Aber blieb unter seinen Möglichkeiten.

FABIAN GREILINGER, NOTE 3: Flinker und frecher Flügelflitzer, zuletzt mit einem Kurzeinsatz und schon im zweiten Saisonspiel mit seinem Startelfdebüt. Musste nur aus taktischen Gründen früher vom Feld.

Gebhart und Willsch enttäuschen

SASCHA MÖLDERS, NOTE 3: Ganz starker Start des Alpha-Löwen: seinem Traumpass auf Kindsvater folgte eine Ecke, die der Ex-Bundesligaspieler direkt in die Maschen köpfte. Danach schwitzte er weitgehend umsonst.

AARON BERZEL, NOTE 3: Kam nach Webers Platzverweis. Stopfte viele Löcher, konnte das 1:2 aber nicht verhindern.

MARIUS WILLSCH, NOTE 5: Ersetzte den physisch kaputten Kindsvater - und konnte keinerlei Impulse setzen.

TIMO GEBHART, NOTE 4: Zuletzt zehn, diesmal zwanzig Minuten für Sechzigs Rückkehrer. Voller Ehrgeiz, aber unglücklich.

