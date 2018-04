Die Moderatorin wird 60 Birgit Schrowange: "Ich muss nicht mit 65 noch vor der Kamera stehen"

Kaum eine Frau ist schon so lange erfolgreich im Fernsehgeschäft wie Birgit Schrowange (59, "Es darf gern ein bisschen mehr sein"). Daran ändern auch ihre grauen Haare nichts, mit denen sie im vergangenen Jahr alle überrascht hat. Die Moderatorin trotzt dem Jugendwahn und macht damit vielen anderen Frauen Mut. Am 7. April feiert Schrowange nun ihren 60. Geburtstag. Mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach die Neu-"Seniorin" übers Älterwerden, ihre Pläne für den Ruhestand und ihre neue Liebe.