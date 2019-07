Shuttleservice ist Teil eines Pilotprojekts

Der Shuttleservice ist Teil eines Pilotprojekts, in dem in München automatisiertes Fahren getestet wird. OB Dieter Reiter (SPD) schwärmte kürzlich bereits, das autonome Fahren habe !das Potenzial, die Mobilität in München zu verbessern und gleichzeitig den Flächenverbrauch durch abgestellte Fahrzeuge zu reduzieren.