Die letzten Wochen waren entspannt Vor der Geburt waren Harry und Meghan überhaupt nicht besorgt

Diese Zeit wird zumindest am Mittwoch und Donnerstag bereits kurz unterbrochen. Bei der Verkündung der Geburt seines Sohnes hatte Prinz Harry am Montagnachmittag angekündigt, dass das Paar "in ungefähr zwei Tagen" der Welt das Baby zeigen wolle. Vermutlich am Mittwoch werden er und Meghan also vor die Presse treten - und vielleicht auch den Namen ihres Sohnes verraten.