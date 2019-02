Auch mit 74: Er hat den Schalk im Nacken

Und auch heute ist der 74-Jährige noch zu Späßen offen. So sieht man ihn beim "Lebenslinien"-Portrait des BR gemeinsam mit seinem ehemaligen Schützling Oliver Kahn gegen die Torwand schießen - Um Kahn nach erfolglosem Versuch aufzumuntern, steckt er seinen Kopf durchs Loch. "Vielleicht trifftst so besser!" Und er trifft.

Noch immer blitzen die blauen Augen wenn Maier von sich behauptet, ein "Bua" geblieben zu sein, der den Schalk im Nacken hat und für den das "Rumblödeln das Höchste" ist. Mittlerweile lebt er mit seiner zweiten Ehefrau Monika Roth in Südtirol. "Ich bin gesund, mir gehts gut", erklärt Josef Dieter Maier, wie er bürgerlich heißt.

Uli Hoeneß hat ihm das Leben gerettet

Das war auch mal anders. 1979 beendete ein Autounfall seine Fußballerkarriere. Da war er gerade 35 Jahre alt. "Es war innen drin bei mir so ziemlich alles kaputt", sagt der Niederbayer. Rippenbrüche, Zwerchfellriss, Armbruch und Gehirnerschütterung.

Uli Hoeneß war für ihn da: "Er hat mir das Leben gerettet, was ich ihm nie vergessen werde. Uli hat mich damals aus dem Krankenhaus geholt und zu einem Spezialisten gebracht", erzählte Maier vor vielen Jahren in einem dpa-Interview.

Der erste Torwart-Trainer in der Bundesliga

Bis dahin konnte Maier nichts aufhalten: 95 Mal spielte er für die Nationalmannschaft, 473 Mal für den FC Bayern in der Bundesliga - davon 442 Spiele in Folge. Bis heute ist das Bundesliga-Rekord. Da nannte man ihn die Katze von Anzing. Den Spitznamen verdankt er nicht seinem Humor, sondern seiner katzenhaften Geschmeidigkeit und den schnellen Reflexe als Torwart. Vom Turnen käme das, meint Sepp Maier. Zweimal sei er sogar Kreismeister gewesen: Im Boden- und Barrenturnen sowie am Reck.

Mit 36 war es dann vorbei. Der damalige Trainer Pal Csernai berücksichtigte ihn nicht mehr. Doch die unglaubliche Fußball-Geschichte dieses Mannes sollte noch nicht vorüber sein: 1988 berief Teamchef Franz Beckenbauer ihn zum Torwarttrainer der Nationalmannschaft, 1990 wurden sie gemeinsam Weltmeister, 1994 wurde er auch der Torwarttrainer des FC-Bayern. Der erste überhaupt in der Bundesliga.

Denn er sollte Oliver Kahn zu einem Diamanten schleifen. "Wenn es um das Torwarttraining ging, war er absolut konzentriert und unglaublich verlässlich. Er war immer verfügbar, und er war sehr, sehr kreativ", meint Kahn. Maier habe das Torwarttraining fast erfunden.

Golf und Wandern statt Fußball

2004 musste Maier dann vom DFB auf Drängen von Jürgen Klinsmann gehen. Maier hatte sich zuvor für seinen Schützling Kahn und gegen Jens Lehmann eingesetzt. Dem damaligen Bundestrainer nahm er "die linke Tour" übel.

Mittlerweile scheint der 74-Jährige zufrieden. Fußball bestimmt nicht mehr sein Leben. Stattdessen spielt er jetzt Golf und geht gerne wandern.