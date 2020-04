Für die Wirtschaft in München wäre eine Absage ein weiterer herber Schlag: "An der Wiesn hängen brutal viele Schicksale", sagt Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Etwa 1,5 Milliarden Euro Wirtschaftskraft hängt am Oktoberfest, die durch Steuern auch wieder in die Kassen der Stadt gespült wird.