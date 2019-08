Die Highlights von Tag sechs "Promi Big Brother": Joey kann es niemandem recht machen

Chris wird als Held gefeiert

Nachdem die Zelt-Bewohner das erste Spiel im Actionraum wieder einmal versemmeln, haben sie beim Match in der Duell-Arena mehr Erfolg. Zu verdanken haben sie das Chris, dessen inoffizielles Lieblingswort wohl "Digga" sein dürfte. Die Aufgabe namens "Drink and Drive", bei der er mit einem Kettcar insgesamt zehn Bierflaschen in drei Minuten öffnen soll, erfüllt er jedenfalls mit Bravour und holt insgesamt acht Münzen plus acht Bier für seine Zelt-Kumpanen.