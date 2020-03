Was passiert, wenn Menschen aufgrund der Krise ein großer Teil des Einkommens wegfällt und sie die Miete nicht mehr bezahlen können – darf der Vermieter kündigen?

Am Mittwoch wurde ein neues Gesetz des Bundeskabinetts im Bundestag beschlossen, am Freitag entscheidet endgültig der Bundesrat. Mietern soll wegen Mietschulden erstmal nicht mehr gekündigt werden dürfen. Gelten soll dies für Mietschulden vom 1. April bis Ende Juni 2020. Der Mieter soll die Möglichkeit bekommen, die Miete bis Ende Juni 2022 nachzuzahlen. Er muss glaubhaft machen, dass die Zahlungsunfähigkeit auf der Corona-Krise beruht. Wer die Kosten für Strom, Gas, Telekommunikation oder zum Teil auch Wasser krisenbedingt nicht zahlen kann, soll davon nicht abgeschnitten werden.