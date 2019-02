"Es gibt nicht viele Klubs, die hier nicht verloren haben und auch kein Gegentor bekommen haben", sagte Kovac gelöst wie nie seit seinem Amtsantritt im Juli: "Die Mannschaft hat sich an das gehalten, was wir ihnen vorgegeben haben." Klang wie: Endlich hören sie mal auf ihren Trainer. Der Plan lautete: Tief stehen, kompakt stehen, dem Liverpool-Sturm um Mo Salah den Wind aus den Segeln nehmen. Mittelstürmer Robert Lewandowski als erster Verteidiger, Torhüter Manuel Neuer als Anspielstation in der Rückwärtsbewegung. Seine 70 Ballkontakte, so viele wie noch nie in einem K.o.-Spiel der Champions League, sagen alles. Defensive Leckerbissen einer Mannschaft, die 2019 bei sechs Versuchen zuvor nie ohne Gegentor geblieben war. "Vor allem die Art und Weise hat sehr viel Spaß gemacht", freute sich Präsident Uli Hoeneß am Mittwoch.