Die Familie als Ruhepol Mit dieser Botschaft wünscht die Queen frohe Weihnachten

Wie jedes Jahr hält Queen Elizabeth II. (92) auch 2018 ihre traditionelle Weihnachtsrede. Diese wird an Heiligabend um 15 Uhr in Großbritannien ausgestrahlt. Eine der Botschaften, die die britische Monarchin darin vermittelt, veröffentlichte der Buckingham Palast schon vorab auf dem Instagram-Kanal der Royal Family. Offenbar will das Oberhaupt des Königshauses besonders deutlich machen, dass die Familie untereinander zusammenhält. Trotz der brodelnden Gerüchteküche um Herzogin Meghan (37).