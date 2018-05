Die Dritte Liga winkt TSV 1860 München vor Entscheidungsspiel: Nauf geht’s!

Bierofka warnt: Noch ist nichts entschieden!

Und er gibt den Mahner. "Es werden nochmal heiße mindestens 90 Minuten", sagte Bierofka über jenes eine Spiel, das noch fehlt zu Sechzigs endgültig vollzogener sportlicher Wiederauferstehung – zur Rückkehr in Profisphären. Zum Aufstieg in die Dritte Liga. Bierofka dazu: "Wir haben noch einen harten Fight vor uns, in dem wir nochmal an unsere Grenze gehen müssen – oder über die Grenze hinaus." Für ihn, für seine Spieler und Sechzigs Mannschaft im Kollektiv gilt: ein Mal noch alles in die Waagschale werfen. Ein Mal noch kämpfen. Und dann: Den Lohn für alle Mühen einfahren. Oder ganz einfach, wie das offiziell ausgerufene Motto der Löwen lautet: Nauf geht’s!